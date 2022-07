Viele verwenden Emojis zum Beispiel am Ende eines Satzes oder hinter einem Wort - am liebsten bei Nachrichten über das Handy oder Kommentaren in Sozialen Netzwerken. Der chinesische Künstler Xu Bing hat sogar ein ganzes Buch ohne Wörter und nur mit Emojis, Symbolen und Logos geschrieben. Seine Idee: Die Geschichte kann so in vielen verschiedenen Sprachen verstanden werden.