Landtagswahl in Niedersachsen

Denn: Wie überall in Deutschland steht das Thema Energie ziemlich im Vordergrund. Da wegen des Ukraine-Krieges Energie gerade knapp und teuer ist, werden alle anderen Waren auch teurer - zum Beispiel Lebensmittel im Supermarkt. Die Parteien haben ganz unterschiedliche Vorschläge, wie sie die Menschen in Niedersachsen unterstützen wollen. Am Sonntag haben die Menschen in Niedersachsen nun die Wahl, welchen Politikerinnen und Politiker sie es am ehesten zutrauen, die Probleme zu lösen.