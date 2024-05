Das hier - ja, genau das, was ihr gerade lest - gehört zur Presse: also all das, was Journalistinnen und Journalisten in Zeitungen und im Fernsehen, aber auch im Radio, im Internet und in den Sozialen Medien berichten.

Der Name verrät es schon: Am Tag der Pressefreiheit geht es darum, wie frei Journalistinnen und Journalisten weltweit ihren Job machen können, ohne dabei in Gefahr zu geraten.