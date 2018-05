Wenn zum Beispiel ein Politiker Fehler gemacht hat, berichten Journalisten darüber. Sie versuchen auch herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Wenn zum Beispiel eine Firma Arbeiter entlässt, fragen Journalisten, warum.



In vielen Ländern ist die Pressefreiheit viel stärker in Gefahr als in Deutschland. Zum Beispiel in China. Dort kontrollieren Politiker die Presse. Sie entscheiden, worüber Journalisten berichten dürfen und worüber nicht. Journalisten dürfen dort häufig nicht sagen, was sie denken.