Äpfel waschen, in der Mitte durchschneiden und vorsichtig das Gehäuse entfernen. Nun je einen halben Apfel auf die Schnittkante drehen und diesen in hauchdünne (!) Scheiben schneiden. Die Enden aussortieren, da sie zu klein sind zum Aufrollen. Eine tiefe Schale mit Wasser füllen und den Zitronensaft dazugeben. Die Apfelscheiben in das Zitronen-Wasser geben. Dann bei 800 Watt für circa drei bis vier Minuten in der Mikrowelle oder in einem Kochtopf erwärmen, bis die Apfelscheiben weich und biegsam sind.