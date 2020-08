Käthes Stachelbeer-Cupcakes mit Tonkabohne

Ein Muffinblech mit Papierförmchen auskleiden und den Backofen auf 175°C (Umluft) vorheizen.

Mehl, Zucker, Salz, Weinsteinbackpulver und die abgeriebene Tonkabohne mit einem Schneebesen in einer Schüssel vermengen.

Apfelmus, das Öl und die Milch in einer kleinen Schüssel verrühren und dann zu der Mehlmischung geben und alle Zutaten miteinander verrühren.

Den flüssigen Teig gleichmäßig in die Papierförmchen, bei 175°C etwa 15-20 min backen bis die Ränder gerade goldbraun werden. Die Tür während des Backens auf keinen Fall öffnen, weil die Törtchen sonst zusammenfallen. Mit der Stäbchenprobe testen, ob sie gar sind.

Nach dem Backen die Törtchen etwa 15 Minuten in der Form abdampfen lassen und dann auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen.