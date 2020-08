Ina Apfel

Am Kochen und Backen schätzt Ina Apfel am meisten, dass man das Gericht genauso zubereiten kann, wie es einem persönlich am besten schmeckt und dabei auch ein bisschen kreativ sein kann. Die Lehrerin hat als Ausgleich zu ihrem Job 2016 zusammen mit ihren beiden Schwestern den Blog "applethree" gegründet. In dem geht es vorrangig ums Essen und Reisen.