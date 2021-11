Das Literarische Quartett

Vea Kaiser, 1988 geboren, lebt in Wien, wo sie Altgriechisch, Latein und Germanistik studierte. Mit 23 Jahren veröffentlichte sie ihren Debütroman „Blasmusikpop oder Wie die Wissenschaft in die Berge kam“ (2012), der ebenso wie ihr Buch „Makarionissi oder Die Insel der Seligen“ (2015) zum Bestseller avancierte und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. „Rückwärtswalzer“ (2019) ist ihr dritter Roman. 2020 erschien „Die sieben Leben der Marie Schwarz“, in der Vea Kaiser zusammen mit 6 weiteren Schriftstellerinnen eine mögliche Biografie der Marie Schwarz imaginiert.