Update am Abend: Stammtisch-Parolen und Orban-Dämpfer

ganz schön viel in der Luft heute. Oder eben auch nicht. Während die einen jetzt völlig abheben (die AfD in Brandenburg zum Beispiel), müssen andere - wie Viktor Orban - erstmal auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Und die, die eigentlich fliegen sollen, bleiben dem Himmel demonstrativ fern. Der Tag kompakt.

Stammtisch mit Parolen

Das Ganze wurde von der ZDF-Sendung Länderspiegel dokumentiert. "Parteienstaat" ist ein Begriff der Weimarer Republik und war laut Bundestag ein politisches Schimpfwort für "die neu entstandene Parteiendemokratie". So ist es nicht verwunderlich, dass in Potsdam die Aufregung groß ist. Auch der Verfassungsschutz ist alarmiert. Bisher ist Brandenburgs AfD nur rechtsextremer Verdachtsfall. Das könnte sich jetzt ändern.

Dämpfer für Orban - Aufwind für Selenskyj

Die EU hat sich heute schließlich doch noch auf Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro für die Ukraine geeinigt. Das ist für Kiew eine gute Nachricht. Bis 2027 soll so "eine stabile, langfristige und vorhersehbare Finanzierung" des Landes gesichert sein.

Luft angehalten: Verdi-Streik bremst Flugverkehr aus

Zehntausende Passagiere hatten heute überhaupt keine Chance, in die Luft zu gehen. Durch den Verdi-Streik des Luftsicherheitspersonals, konnten an den deutschen Flughäfen heute viele Maschinen weder starten noch landen. Sie gehören zu den Gestrandeten? Mein Kollege von der ZDF-Redaktion Recht & Justiz, Christoph Schneider, hat zusammengefasst, welche Möglichkeiten Sie jetzt in Sachen Umbuchen, Entschädigung und Co haben.