Update am Abend: AfD, US-Wahl und Oscars - Der Tag kompakt

Weil sich möglicherweise schon in den kommenden Tagen entscheidet, wer gegen Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl antritt. Nach den ersten Vorwahlen in Iowa hat sich der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, selbst aus dem Rennen genommen, um Donald Trump zu unterstützen. Heute finden die Vorwahlen in New Hampshire statt. Dort wird sich zeigen, wie Trumps verbliebene Herausforderin Nikki Haley nun abschneidet.