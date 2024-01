Update am Morgen: Ultimatum abgelaufen

"Kaisergedenken": Am 7. Januar verstarb Fußball-Legende Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren in Salzburg. Heute findet die Trauerfeier in der Münchner Allianz-Arena statt, vor Ort sind der Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern, Stefan Leifert, Sportreporter Nils Kaben und Beckenbauer-Biograf Torsten Körner. Um 14.40 Uhr überträgt ZDFheute live