Update am Morgen: Der Judenhass auf Instagram

Heute Vormittag wird der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung neue Zahlen vorstellen, die die Beobachtungen der Stiftung untermauern. Felix Klein wird dann in Berlin sagen, dass der Antisemitismus in Deutschland seit dem 7. Oktober deutlich gestiegen ist. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland wird nach ZDFheute-Informationen diese Entwicklung bestätigen. Und kritisieren.

Jüdinnen und Juden haben Angst in Deutschland. Was bedeutet Antisemitismus im Alltag?

Klein wird dann wahrscheinlich sagen, was er schon öfter gesagt hat. Dass Kritik an Israel nicht per se antisemitisch ist. Dass die Siedlungspolitik im Westjordanland gegen das Völkerrecht verstößt. Und dass es in Sachen Antisemitismus keinen Generalverdacht gegen alle rund fünf Millionen Muslime in Deutschland geben dürfe.