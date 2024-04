Update am Abend: Migranten, Mutterschaft und Mieten

Auch das Recht auf angemessenen Wohnraum ist ein Menschenrecht. Aber wer in Zeiten von akuter Wohnungsnot eine Bleibe sucht, macht nicht selten die Erfahrung, dass sich Vermieter momentan fast alles erlauben können; absurde Klauseln im Mietvertrag und überteuerte Mieten sind Alltag. Die Kollegen von ZDF frontal haben sich umgehört, wie Mieter abgezockt werden, was sich dagegen tun lässt - und warum es nicht getan wird. Denn eigentlich liegt der Ampel ein Gesetzentwurf vor, der Mietwucher bekämpfen soll. Aber die FDP will da einmal mehr nicht mitmachen. Im Bundesjustizministerium gebe es Zweifel an der Verhältnismäßigkeit einer Gesetzesänderung, heißt es aus Buschmanns Büro.