Update am Abend: Cannabis-Go, Gaza-Frieden und Kroos-Hype

Was passiert jetzt nach der Cannabis-Legalisierung?

Der Bundestag hat dem Gesetzentwurf der Bundesregierung "zum kontrollierten Umgang mit Cannabis , kurz "Cannabisgesetz" zugestimmt. Wenn jetzt auch noch der Bundesrat zustimmt, ist Cannabis innerhalb der aufgestellten Regeln legal ab 1. April. Die Debatte um die Legalisierung war gefühlt endlos und bis zuletzt war nicht ganz klar, wie die Freigabe genau aussehen soll. Selbst heute wurde im Bundestag nochmal hitzig diskutiert: CDU und CSU haben eindringlich vor der Legalisierung gewarnt und Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat sie verteidigt - er hofft, dass die Freigabe eine Wende in der Drogenpolitik einleitet.

Erlaubt sein, soll künftig der Besitz von bis zu 25 Gramm getrockneten Pflanzenmaterials zum Eigenkonsum, die man auch im öffentlichen Raum mit sich führen darf. In der privaten Wohnung soll man bis zu 50 Gramm aufbewahren können. Angebaut werden dürfen dort gleichzeitig drei Pflanzen. Was darüber hinausgeht, muss vernichtet werden. Geerntet werden darf nur zum Eigenkonsum, nicht zur Weitergabe. Samen, Pflanzen und geerntetes Haschisch und Marihuana müssen gegen Diebstahl und vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden - etwa mit abschließbaren Schränken und Räumen.

Erlaubt werden auch sogenannte Anbauvereinigungen - eine Art Club für Volljährige, in dem bis zu 500 Mitglieder mit Wohnsitz im Inland Cannabis anbauen und untereinander zum Eigenkonsum abgeben können.

Welche Auswirkungen Cannabis auf die Gesundheit haben kann, erklärt Dr. Christoph Specht im Interview:

Diese Woche soll über das Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis abgestimmt werden. Doch es gibt Widerstand, auch aus Reihen der Bundesregierung. Was genau wird sich ändern?

Gut möglich ist auf jeden Fall, dass die neuen Regelungen nicht von langer Dauer sein werden. Der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger hat heute bereits angekündigt, die Entscheidung bei der ersten Gelegenheit wieder rückgängig machen zu wollen:

Wir wollen ein Land mit weniger, statt mit mehr Drogen. Und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Stephan Pilsinger, CSU

Ob die CSU in diese "weniger Drogen"-Gleichung auch irgendwann Alkohol aufnimmt, ist jedoch ungewiss.

Gibt es Hoffnung auf Frieden in Gaza?

Nach wochenlangem Stillstand scheint Bewegung in die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und eine Freilassung von Geiseln zu kommen. In der Nacht hatte der UN-Sonderkoordinator für den Nahost-Friedensprozess, Tor Wennesland, hat zu einer umgehenden Waffenruhe im Gazastreifen und der Freilassung aller von der Hamas entführten Geiseln aufgerufen. Diese Lösung fordert auch die Hamas: Eine Beendigung des Krieges gegen die Freilassung aller Geiseln. Außerdem müssten alle in Israel inhaftierten Palästinenser freikommen werden.



Israel aber strebt eine stufenweise Lösung an, zu der Kampfpausen und im Gegenzug die Freilassung einiger der etwa 100 Geiseln gehören sollen, die die Hamas bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober entführt hatte. Die israelische Regierung drohte, ihre Bodenoffensive auf die Stadt Rafah an der ägyptischen Grenze auszuweiten, falls bis zum Beginn des Ramadan am 10. März keine Vereinbarung über die Geiseln zustande gekommen ist. Die USA zeigten sich zuletzt zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden werden kann: Die Gespräche der internationalen Vermittler verliefen "konstruktiv" und "gut", sagte der Kommunikationsdirektor des US-Sicherheitsrates, John Kirby.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Bringt Toni Kroos den "Hype" für die Fußball-Nationalmanschaft?

Es sind noch knapp vier Monate bis zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Von Euphorie und Fußballfieber ist allerdings bisher wenig zu spüren. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann stellt seinen Kickern aktuell ein eher desaströses Zeugnis aus:

Die A-Nationalmannschaft liegt seit Jahren sportlich am Boden. Julian Nagelsmann, DFB-Bundestrainer

Deutschland sei lange schon keine "Topfußballnation" mehr, sagte Nagelsmann dem Nachrichtenmagazins "Der Spiegel". Für das kommende Turnier wolle er das Team nochmal ordentlich umbauen.



Eine dieser Änderungen ist die Rückkehr von Toni Kroos in die National-Elf. Der 34 Jahre alte Weltmeister von 2014 soll wieder Sicherheit in die Mannschaft bringen - sorgt aber auch für eine größere Rochade im Mittelfeld. Der langjährige Nationalmannschafts-Manager und DFB-Direktor Oliver Bierhoff glaubt jedenfalls an ein erfolgreiches Comeback von Kroos im deutschen Team. "Ich bin mir sicher, dass er der Mannschaft einen Hype verleihen wird", sagte Bierhoff dem Münchner Merkur/tz. Ob der ausreichend wird, um die EM im Sommer wieder zu einem Märchen zu machen, sehen wir ab dem 14. Juni.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Ich wurde oft als Verrückter dargestellt, der immer etwas Unverschämtes fordert. Andrij Melnyk, frühere Botschafter der Ukraine in Deutschland

Andrij Melnyk hat Bundeskanzler Olaf Scholz mal als "beleidigte Leberwurst" bezeichnet. Nun blickt er zurück auf seine Zeit als Botschafter der Ukraine in Detschland. Er sei stolz, aber räumt auch Fehler ein.

Ex-Ukraine-Botschafter in Berlin : Melnyk: Wurde oft als Verrückter dargestellt mit Video

Streaming-Tipps für den Feierabend

In keinem Land Europas sind in diesem Jahrhundert mehr Menschen für die Ideen Europas gestorben als in der Ukraine. Wo steht das Land und wie lange halten die Ukrainer im Krieg mit Russland noch durch? Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs begegnet ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf einer bekannten Drohneneinheit direkt an der Front und freiwilligen Ärzten, die sich um verwundete Soldaten kümmern. Was macht ihnen Hoffnung? (37 min.)



"Terra X" nimmt Sie mit auf eine fantastische Reise in abgelegene, menschenleere und wilde Gegenden in Kanada und den USA. (59 min.) Vom hohen Norden des nordamerikanischen Kontinents bis weit in den wilden Westen, den entlegenen Osten und tief in den Süden.nimmt Sie mit auf eine fantastische Reise in abgelegene, menschenleere und wilde Gegenden in Kanada und den USA. (59 min.)



