Update am Abend : Großes Cannabis-Sudoku

Komplexer, weil: Die Pläne gingen danach zum Abgleich nach Brüssel. Und die EU-Verträge verbieten es eigentlich, Cannabis in Verkehr zu bringen. Selbst in den Niederlanden, die in dieser Frage als liberal gelten, ist der Cannabis-Konsum illegal. Er wird in kleineren Mengen eben nur nicht verfolgt. Auch die SPD-Spitze hatte Berichten zufolge so ihre Zweifel, was die Vereinbarkeit mit dem Europarecht angeht. Angeraten seien "praktikable Schritte", hieß es.