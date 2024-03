Update am Abend: Hanf-Zäsur und halbe Sachen

Guten Abend,

"gebt das Hanf frei" - der Ausruf von Hans-Christian Ströbele ist Legende, musikalisch vertont ein Teil der Popkultur. Der Grünen-Politiker starb vor anderthalb Jahren, posthum aber dürfte sein Appell in wenigen Tagen Realität werden: Das Cannabis-Gesetz der Ampel passiert heute den Bundesrat, fehlt nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten. Dann werden Konsum, Anbau und Besitz für Erwachsene ab April teilweise und mit zahlreichen Vorgaben legal. Eine Zäsur in der Drogenpolitik nach Jahrzehnten der Diskussion. Was im Einzelnen gelten soll, haben wir hier zusammengetragen: