EU-Gipfel: Ein starkes Signal an Putin?

Deshalb will die EU mit mehr Waffen und Munition helfen und dafür nun auch eingefrorene russische Vermögen nutzen. Insgesamt sind in der EU rund 210 Milliarden Euro staatliches russisches Vermögen eingefroren. Die Zinserträge daraus sollen abgeschöpft werden. Schätzungen zufolge würden so rund drei Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung stehen.