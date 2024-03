Gaza: UN-Sicherheitsrat stimmt über sofortige Waffenruhe ab

USA erhöhen Druck auf Israel

Angesichts der steigenden Zahl ziviler Opfer und einer drohenden Hungersnot in Teilen des Küstenstreifens verstärken die USA nun aber den Druck auf Israel. Hinzu käme auch, dass US-Präsident Joe Biden im US-Wahlkampf wegen seiner Israel-Politik zuletzt "unter Beschuss gekommen ist", erklärt ZDF-Korrespondentin Claudia Bates in Washington.

EU ruft einstimmig zu humanitärer Feuerpause auf

Auch die 27 Mitgliedsländer der EU haben sich einstimmig für eine Waffenruhe im Gazastreifen ausgesprochen. In einer Stellungnahme in der Nacht zum Freitag forderten die Staats- und Regierungschefs der EU "eine sofortige humanitäre Pause, die zu einem dauerhaften Waffenstillstand, der bedingungslosen Freilassung aller Geiseln und der Bereitstellung humanitärer Hilfe führt".

Botschafter: Waffenruhe wäre "Belohnung für Hamas"

Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, verteidigte im ZDF-Morgenmagazin dagegen das Vorgehen seines Landes im Gazastreifen . Die Freilassung der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind, sei eine notwendige Bedingung für einen Waffenstillstand, sagte Prosor. Dieser sei erst dann möglich, wenn "die Hamas die Geiseln wieder zurück nach Hause bringt".

Veto durch Russland befürchtet

Diplomatinnen und Diplomaten in New York zufolge war es unklar, ob die Resolution angenommen wird. Die Vetomacht Russland hatte sich zuletzt kritisch zu dem Text geäußert, unter anderem weil dieser Moskau zufolge eine Waffenruhe nicht klar genug fordert.

Netanjahu hält an einer israelischen Bodenoffensive in Rafah fest und will sich auch nicht dem Druck der USA beugen. 1,5 Millionen Menschen halten sich aktuell in der Stadt auf.

20.03.2024 | 0:22 min