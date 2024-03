Prosor: Sofortige Waffenruhe wäre "Belohnung für Hamas"

… den Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand

… der humanitären Lage im Gazastreifen

Israel wisse um das Dilemma und das Leiden der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, betont Israels Botschafter. "Das verstehen wir, aber wir verstehen auch, dass wir diese Terror-Strukturen nicht dort so lassen können."

Netanjahu hält an einer israelischen Bodenoffensive in Rafah fest und will sich auch nicht dem Druck der USA beugen. 1,5 Millionen Menschen halten sich aktuell in der Stadt auf.

20.03.2024 | 0:22 min