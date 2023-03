Update am Morgen : The King's Speech im Bundestag

Seit Tagen fragen wir Berichterstatter uns nun, was die Botschaft des Bundestags-Auftritts von Charles III. ist: Will er den Brexit vergessen machen und neue Bande nach Europa knüpfen? Will er der sich gerade zusammengerauft habenden Ampel-Koalition die Klimaschutzleviten lesen? Oder mit dem danach folgenden Besuch des Flüchtlings-Ankunftszentrums in Berlin-Tegel ein Statement für eine humane Migrationspolitik an seine eigene Regierung schicken?