Update am Abend : Waren die Corona-Regeln übertrieben?

Jahrelanger sexueller Missbrauch von mindestens 32 Kindern auf einem Campingplatz: Die ZDFinfo-Doku-Reihe "Die Kinder von Lügde - Alle haben weggesehen" will herausfinden, wie es möglich war, dass Missbrauch an so einem öffentlichen Ort unbemerkt geschehen konnte. (Vier Folgen von je gut 40 Minuten in der Mediathek oder morgen ab 20:15 Uhr in ZDFinfo.)