Update am Abend: Diphterie in Berlin, Sprengungen in Korea

in Berlin ist ein Kind schwer an Diphterie erkrankt - eine Krankheit, die eigentlich als ausgerottet galt. Die Berliner Senatsverwaltung bestätigte den Fall in einer Gemeinschaftseinrichtung, nach Medienberichten eine Waldorfschule. Mittlerweile werde das Kind invasiv in einer Berliner Klinik beatmet.

Auch Kontaktpersonen würden nun gesucht, um untersucht und behandelt zu werden. Bisher gibt es laut RKI in Deutschland 37 bestätigte Fälle von Diphterie, an der im Jahr 1892 noch mehr als 50.000 meist junge Menschen starben. Nachdem die Impfung 1913 eingeführt wurde, sank die Zahl der Infektionen deutlich. Heute gehört sie zu den Standardimpfungen für Säuglinge und Kinder, Erwachsene sollten ihren Impfschutz alle zehn Jahre auffrischen.

Warum Kim Jong Un Straßen in die Luft sprengen lässt

Kim Jong Un hat seine Drohung wahrgemacht und südkoreanischen Militärangaben zufolge Teile der innerkoreanischen Straßenverbindung sprengen lassen. Nordkorea hatte diesen Schritt vor einigen Tagen angekündigt - sämtliche Straßen -und Eisenbahnverbindungen in den Süden sollten dauerhaft unterbrochen werden.

Quelle: epa

Doch warum? Experten sehen in der symbolträchtigen Zerstörung der Verbindungsstraßen ein weiteres Signal der Abschottung Nordkoreas. Das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium warf dem Norden eine "extrem abnormale" Provokation vor und betonte, Seoul habe Millionen in den Bau der Straßen investiert. Nordkorea habe "noch immer Rückzahlungsverpflichtungen", so das Ministerium.

Kim macht Drohung wahr: Nordkorea sprengt innerkoreanische Straße

Israel greift Nordosten des Libanon an

Die israelische Armee hat den Nordosten des Libanon mit Luftangriffen attackiert. Laut israelischem Militär sei im Süden des Landes zudem eine Hisbollah-Zentrale ausgehoben worden. Erst am Sonntag wurde ein israelischer Militärstützpunkt von einer Drohne der Hisbollah getroffen, mehrere Soldaten starben.

15.10.2024 | 1:46 min

SPD-Fraktionschef Mützenich fordert derweil von Kanzler Scholz, den israelischen Botschafter Ron Prosor einzubestellen. Das Vorgehen Israels gegen die Unifil-Friedenstruppe im Libanon sei "nicht akzeptabel". Das israelische Militär hat wiederholt das Hauptquartier der UN-Organisation im Süden des Libanon beschossen, mehrere Blauhelm-Soldaten wurden dabei verletzt. Die Bundeswehr ist an dem Kontingent mit 300 Soldatinnen und Soldaten beteiligt.

Angriff auf Unifil-Truppe: Mützenich fordert Einbestellung von Botschafter

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zum Nahost-Konflikt

Eine Million ukrainische Drohnen

Die ukrainische Rüstungsindustrie hat laut Präsident Selenskyj mittlerweile eine Million Drohnen für ihre Streitkräfte gebaut. Auch der Privatsektor und ausländische Verbündete steuern Drohnen für den Krieg bei.

Weitere News-Updates erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Harris: Donald Trump "zunehmend instabil"

US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat Donald Trump nach dessen Drohungen gegen politische Gegner als "zunehmend instabil" bezeichnet. Trump sei "aus dem Gleichgewicht geraten und er ist auf unkontrollierte Macht aus". Gleichzeitig warnte sie davor, dass Trump beabsichtige, politische Gegner, Journalisten, Wahlhelfer und Richter zu verfolgen.

15.10.2024 | 1:18 min

Am Sonntag hatte Trump in einem Interview davon gesprochen, dass es in den USA "ein paar sehr schlimme Leute, kranke Menschen, radikale linke Irre" gebe. Seine Konsequenz: Gegen die müsse man mit dem Militär vorgehen.

Grafik des Tages

Quelle: ZDFheute

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

67 Tage hat ein Mann aus Russland auf hoher See verbracht - in einem Schlauchbott. Anfang August war er aufgebrochen, um Wale zu beobachten. Seitdem galt er als vermisst. Sein Bruder und sein Neffe überlebten die Fahrt nicht.

Foto des Tages

Quelle: ZDFheute

Zurzeit fliegt Komet Tsuchinshan-Atlas an unserer Erde vorbei und ist noch rund zwei Wochen am Himmel zu sehen - unter anderem auch in Deutschland.

