es ist jetzt elf Jahre her, dass sich Norbert Röttgen Hoffnungen auf den Sieg bei der NRW-Landtagswahl macht. Der Spitzenkandidat der CDU liegt erst mehrere Prozentpunkte vorn. Doch dann schmilzt sein Vorsprung "wie ein Eisbecher, der in der Sonne steht", wie Horst - "Sie können das alles senden" - Seehofer (CSU) in einem ZDF-Interview poltert. Röttgen verliert die Wahl - auch, weil er nur im Falle eines Wahlsiegs nach NRW gehen und sonst lieber Minister in Berlin bleiben will.