Update am Abend : Wie weit Berlin entfernt ist

Die 20-jährige Anya studiert in Paris, als sie plötzlich des Mordes beschuldigt wird. Ihre Mutter Hélène eilt in die Stadt, um ihr zu helfen und das "Missverständnis" aufzuklären. Doch in der Thriller-Serie "The Perfect Mother" wird bald klar, dass Hélène ihre Tochter vielleicht gar nicht so gut kennt, wie sie denkt. Denn plötzlich ändert Anya ihre Version der Geschichte. (Zwei Folgen, 97 Min.)