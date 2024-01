Update am Abend: Streik, Absturz und Gaza - der Tag kompakt

Guten Abend,

die Hälfte der Arbeitswoche ist geschafft - sofern Sie am Wochenende freihaben. An die Arbeit zu kommen, dürfte manchen wegen des Bahnstreiks der GDL heute aber ohnehin schwergefallen sein. Viele Bahnreisende hoffen, dass die Gewerkschaft und die Deutsche Bahn sich bald einig werden, damit die Züge wieder regulär rollen. Bis Montag soll der Streik diesmal andauern. Wir halten Sie in unserem Liveblog stets auf Stand mit den wichtigsten News zum Thema Bahnstreik

Wie ist die Situation im Gaza-Streifen?

Wegen heftiger Kämpfe in der Stadt Chan Junis sind Tausende Menschen im Gaza-Streifen auf der Flucht. Viele sind unterwegs in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Die Lebensumstände auf der Flucht werden als unerträglich beschrieben.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Nach den Vorwahlen in New Hampshire

Demokraten in New Hampshire

Droht Polen eine Staatskrise?

Die neue liberale Regierung unter Donald Tusk will Polen zurück auf den Weg der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bringen. Doch der PiS-nahe polnische Präsident Duda kann jedes Gesetz der neuen Regierung per Veto blockieren. Ob die PiS so weiterhin an der Macht festhalten kann, erklärt Experte Prof. Franz Mayer im Interview: