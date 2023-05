Update am Abend : Geheimdienste mit offenen Karten

Geheimdienste arbeiten in der Regel - wie der Name schon sagt - im Geheimen. Der Krieg in der Ukraine hat dieses Prinzip etwas verändert. Schon vor dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 hatte US-Präsident Joe Biden sehr freimütig die Erkenntnisse seiner Dienste verkündet - etwa wie viele Truppen Moskau an den Grenzen zur Ukraine zusammengezogen hat und dass man von einem Angriff ausgehe. Mutmaßlich wollte er damit zeigen, wie genau man die Situation im Westen beobachte und wie ernst man die Lage nehme.