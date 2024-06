Update am Abend: Häusliche Gewalt, Nanogramm und Like

Guten Abend,

rund 70 Prozent der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen. 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blut sind der Grenzwert am Steuer und mindestens einen antisemitischen Post zu viel hat die TU-Präsidentin, Geraldine Rauch, geliked. Der Tag im Überblick - mal mit mehr, mal mit weniger Zahlen.

6,5 Prozent mehr Betroffene von häuslicher Gewalt

Wir müssen als Gesellschaft sehr deutlich machen, dass wir hinschauen, eingreifen und Gewalt gegen Frauen und Gewalt in Familien keinesfalls akzeptieren.

Doch was kann dagegen konkret getan werden? Bemerkt man in seinem Umfeld häusliche Gewalt, sei es wichtig nicht wegzuschauen, sagt auch Petra Söchting, Leiterin des bundesweiten Hilfetelefons "Gewalt gegen Frauen".

Das will die Politik gegen häusliche Gewalt tun

Innnenministerin Faeser kündigt an, durchgängig geöffnete Schalter für von Gewalt betroffenen Frauen an Standorten der Bundespolizei einzurichten.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Häufigste Formen von Partnerschaftsgewalt in 2023

Häufigste Formen von Partnerschaftsgewalt in 2023

Außerdem fordert Faeser verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings für die Täter. Solche Regeln gebe es beispielsweise in Österreich. Faeser ist zuversichtlich, dass eine Änderung des Gewaltschutzgesetzes noch in dieser Wahlperiode gelingen könne.

Nanogramm entscheidend im Straßenverkehr

Wie lange Autofahrer und Autofahrerinnen nach dem Kiffen warten müssen, lässt sich natürlich nicht pauschal beantworten. Das hängt laut Experten von der Dosierung, der körperlichen Verfassung und davon, wie oft geraucht wird ab. Dr. Bernd Werse, Leiter des Instituts für Suchtforschung (ISFF) an der Frankfurt University of Applied Sciences, sagt dennoch zur Orientierung:

Bei halbwegs normalem gerauchtem Cannabiskonsum - also zwischen einem und vier Joints - sind die meisten Menschen nach acht Stunden nicht mehr beeinträchtigt.

Folgen für einen Like

"Mich haben viele Aufrufe und Stellungnahmen erreicht, die mich auffordern zu bleiben. Ich trete nicht zurück", stellt die Präsidentin der Technischen Universität (TU) Berlin, Geraldine Rauch, klar. Sie steht in der Kritik, weil sie mindestens einen antisemitischen Post auf der Plattform X mit einem "Gefällt mir" markiert hatte. Eine knappe Mehrheit des Akademischen Senats der Hochschule sprach sich für einen Rücktritt aus. Sie zieht aber keine Konsequenzen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen schon. Er streicht sie aus seinem Beraterinnenkreis: Rauch wird in Zukunft nicht mehr Mitglied des Zukunftsrates sein.

Auch Studierende äußern immer wieder an Unis ihre Meinung zum Nahost-Konflikt und protestieren beispielsweise dort. Unis versuchen teilweise dagegen vorzugehen und Studierende zu exmatrikulieren. Aber nicht alles ist erlaubt.

Die Hochschulen müssen sich an die Hochschulgesetze des jeweiligen Bundeslandes handeln. Innerhalb dieser Gesetze gibt es aber Spielraum für die Unis. Außerdem werden gerade auch einzelne Gesetze wieder geändert - wie in Berlin - oder es wird darüber diskutiert.

Bild des Tages

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann gedenken gemeinsam mit Angehörigen, Polizisten und Bürgern des getöteten Polizisten in Mannheim.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Frankreich liefert Kampfjets an die Ukraine: Präsident Macron will der Ukraine besseren Schutz bieten und liefert dem von Russland angegriffenen Land Mirage-Kampfjets. Im Sommer will Frankreich ukrainische Piloten ausbilden.