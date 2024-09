Update am Abend: Zur Kasse, bitte!

Heute findet das heiß erwartete TV-Duell der US-amerikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Kamala Harris statt - nach deutscher Zeit mitten in der Nacht. Ein guter Zeitpunkt, mal einen Blick auf die Unterstützerinnen und Unterstützer der beiden zu werfen. Die Doku "US-Wahl: Die Macht der Stars und Milliardäre" widmet sich dem Phänomen, dass Wahlen in den USA auch immer popkulturelle Ereignisse sind und der Unterstützung von Promis enormes Potenzial nachgesagt wird. Doch was erhoffen die sich davon, wenn sie öffentlich Politiker unterstützen? (43 Minuten)