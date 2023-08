Chefkoch Carl wollte eigentlich ein innovatives und spannendes Menü für Restaurantkritiker Ramsey Michel kochen - doch weil sein Boss, der Restaurantbesitzer Riva, dagegen ist, serviert Carl ein Standard-Menü. Die Folge: vernichtende Kritik und ab da geht es in "Kiss the Cook - So schmeckt das Leben" bergab. Oder etwa doch nicht? Denn Carl wagt mit seinem Foodtruck einen Neuanfang und merkt, was er in den vergangenen Jahren alles verpasst hat. (110 Minuten)