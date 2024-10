Update am Abend: Iran-Kritik, Georgien-Wahl und Trumps Lügen

Guten Abend,

Naim Kassim neuer Hisbollah-Anführer

Die Hisbollah im Libanon hat nach der Tötung ihres Anführers Nasrallah offenbar einen neuen Anführer ernannt. In einer Erklärung der Miliz ließ man heute verlauten, dass Nasrallahs Stellvertreter Naim Kassim zu seinem Nachfolger ernannt worden sei. Kassim führe die Hisbollah und den islamischen Widerstand in "edler Mission" an.

Nach den größtenteils miesen Platzierungen der vergangenen Jahre will sich Stefan Raab wieder am deutschen Vorentscheid für den ESC beteiligen. Wie der NDR heute mitteilte, wird Raab gemeinsam mit RTL und ARD den Vorentscheid organisieren. Raab entdeckte 2010 Sängerin Lena Meyer-Landrut, die den Wettbewerb anschließend gewann und nahm 2000 selbst am ESC teil. Welche Rolle er bei dem Vorentscheid genau spielen wird, ist noch unbekannt.

Grafik des Tages

Die Menschen in Süddeutschland sind am zufriedensten. Das ergibt der "Monitor Wohlbefinden 2024", der sich dieser Frage gewidmet hat. In den Metropolen München, Stuttgart, Nürnberg und Mannheim gaben 21,2 Prozent der Befragten an, "sehr zufrieden" zu sein. Wesentlich geringere Werte geben Menschen in Mittelstädten auf dem Land im Osten an und in Kleinstädten und Dörfern im Westen: