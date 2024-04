Update am Abend: Gut für Wissing, schlecht fürs Klima

Guten Abend,

verkehrte Welt heute im Bundestag. Die Ampel-Parteien - also auch die Grünen - haben dort die Reform des Klimaschutzgesetzes verabschiedet . Eine Reform, die " Fridays for Future " frei heraus "scheiße" nennt; eine Reform, die heute von CDU-Politikern kritisiert und von Grünen verteidigt wurde. Ausgerechnet.

Der Gewinner des Tages: Volker Wissing

Der Verlierer des Tages: das Klima?

Alles nicht so schlimm, sagen dagegen die Ampel-Parteien, die Klimaziele blieben ja. Sie sollen nun lediglich mehrjährig und sektorübergreifend erreicht werden. Zeichnet sich zwei Jahre in Folge ab, dass die Bundesregierung ihr Klimaziel für 2030 zu verfehlen droht, muss sie nachsteuern.

"Das Klimaschutzgesetz schaut in Zukunft nach vorne", sagt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge dazu. "Kein Gramm CO2 darf in Zukunft mehr emittiert werden."

Was der Bundestag noch beschlossen hat

Abschied von einem großen Filmemacher: Michael Verhoeven ist tot

Sein Antikriegsdrama "O.K." über die Vergewaltigung eines Mädchens durch US-Soldaten in Vietnam löste 1970 gar so heftige Kontroversen aus, das die Berlinale abgebrochen wurde - einmalig in der Geschichte der Filmfestspiele. Für das ZDF drehte Verhoeven auch Unterhaltungsformate wie die Serie "Die schnelle Gerdi" (1989) mit seiner Ehefrau Senta Berger (im Bild) als Münchner Taxifahrerin.