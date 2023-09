Der Dokumentarfilm "Die Frist" stellt eine unbequeme Frage: Was würde Sie in den letzten Tagen vor Ihrem Haftantritt tun? Genau damit werden Guang, Jürgen und Vitali konfrontiert. Sie alle wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt und werden während ihrer letzten Tage in Freiheit von einem Kamerateam begleitet. Was passiert mit der Wohnung? Wem sagen sie die Wahrheit? Von wem verabschieden sie sich? Und wer bringt sie am letzten Tag vor das Gefängnistor? Das erfahren Sie in der ZDF-Mediathek. (76 Minuten)