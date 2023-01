Sie haben es vermutlich selbst gespürt, aber jetzt haben wir es auch schwarz auf weiß: 2022 war ein verdammt heißes Jahr. Insgesamt war es das zweitwärmste Jahr in Europa - der Sommer war sogar der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auf keinem anderen Kontinent der Erde steigt die Temperatur so rasant wie hier - in den vergangenen 30 Jahren mehr als doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Und zu den Temperaturrekorden kamen in vielen Regionen im vergangenen Jahr Dürren, Waldbrände, aber auch Überschwemmungen.