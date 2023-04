Update am Morgen : Medikamente verzweifelt gesucht

"Grüße gehen raus an die Politik", sagt Janet Olgemöller am Ende ihres Videos. Die will sich der Sache annehmen. Heute berät das Bundeskabinett über ein Gesetz, am Mittag will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in einer Pressekonferenz mehr erzählen. Ihm wird wohl nicht nur Frau Olgemöller sehr aufmerksam zuhören.