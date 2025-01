Update am Abend: Migration und Geld

Update am Abend

ich würde auch gerne mal wieder über was anderes schreiben, aber das Thema ist wichtig: Die AfD hat angekündigt, dem "Zustrombegrenzungsgesetz", das die Union am Freitag zur Abstimmung stellen will, zuzustimmen, wie der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Bernd Baumann, heute mitteilte.

Die Fraktionen im Bundestag beraten, ob sie den Unions-Anträgen zur Verschärfung der Migrationspolitik zustimmen wollen. Über eine Mehrheit könnten die Stimmen der AfD entscheiden. 28.01.2025 | 0:26 min

Neben dem Gesetz will die Union am Mittwoch auch zwei Anträge in den Bundestag einbringen - und nimmt dabei die Zustimmung der AfD in Kauf. Darin wird etwa die "Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche illegaler Einreise" gefordert.

Unter anderem die SPD fordert, die Brandmauer gegen die AfD aufrechtzuhalten. "Wir hatten nach dem Ende der Ampel-Koalition vereinbart, dass es keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD geben soll. Jetzt ist ihm das wieder egal", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich über Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz.

Wo investieren Merz, Scholz, Lindner und Co.?

Was für Aktien haben Sie? Wo haben Sie ihr Geld angelegt? Wollen Sie wahrscheinlich nicht einfach so verraten, geht ja eigentlich auch niemanden etwas an - zumindest bei uns Normalsterblichen. Anders kann man das bei unseren Spitzenpolitiker sehen. Die wollen aber auch nicht wirklich damit rausrücken.

Eigentlich ist es bekannt, vielleicht ist es aber in Vergessenheit geraten, weil Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz in Wahlkampfzeiten gerade mehr mit Migrationsvorschlägen Schlagzeilen macht: Merz hatte mit Unternehmensanteilen vor seiner Rückkehr in die Politik ein Millionenvermögen gemacht. Er arbeitete nicht nur für Blackrock, sondern saß auch im Verwaltungsrat des Schweizer Zugherstellers Stadler Rail - und hielt auch Aktien. Ob er sie immer noch hat, verrät er nicht.

Auch Robert Habeck und Christian Lindner schweigen. Der Bundeskanzler und ehemalige Finanzminister Olaf Scholz (SPD) gab die Auskunft, dass er "keinerlei Aktienvermögen oder ähnliche Finanzprodukte" besitze. Hoffen wir mal, dass die Politiker nicht allzu sehr auf Nvidia-Aktien gesetzt haben. Die haben nämlich in den letzten Tagen deutlich an Wert verloren.

Hype um KI-Assistent DeepSeek

Grund für den Rekordverlust ist der Erfolg des chinesischen Startups DeepSeek. DeepSeek konkurriert beispielsweise mit ChatGPT und nutzt wohl Chips mit vergleichsweise geringerer Leistung.

Nvidia trifft es besonders hart, da dessen Chipsysteme eine Schlüsselrolle vor allem beim Training von KI-Modellen spielen. Auch die Kurse von anderen Firmen gaben deutlich nach.

Lage im Nahost-Konflikt

Kritik an Vorschlag von Trump: Frankreich hat den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump, Palästinenser aus dem Gazastreifen nach Jordanien und Ägypten umzusiedeln, scharf kritisiert.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Russische Luftangriffe in der Ukraine: In der Nacht zum Dienstag hat Russland mehrere Gebiete in der Ukraine aus der Luft angegriffen. Neben Charkiw wurde auch Odessa beschossen, vier Menschen wurden verletzt.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Spanien hat aktuell die niedrigste Arbeitslosenquote seit 2008. Sie sei zum 31. Dezember auf rund 10,6 Prozent zurückgegangen, teilte die Statistikbehörde INE mit. Das seien 0,6 Punkte weniger im Vergleich zum Vorquartal sowie rund 1,2 Punkte unter dem Wert des Vorjahres.

Bild des Tages

Quelle: AFP

Wochenlang haben Tausende, insbesondere Studierende, in Serbien gegen Korruption und die Regierung demonstriert. Nun ist der Ministerpräsident Milos Vucevic zurückgetreten.

Ursprünglich ausgelöst wurden die Proteste durch den Einsturz des Bahnhofsvordachs in der nördlichen Stadt Novi Sad, bei dem am 1. November mehre Menschen getötet und verletzt wurden. Die Teilnehmer der Proteste werfen der Regierung Inkompetenz, Korruption und Verschleppung der Strafverfahren gegen die Verantwortlichen vor.

Zahl des Tages

Quelle: ZDF

Streaming-Tipps für den Feierabend

Zu wenig bezahlbarer Wohnraum, vieles Notwendige zum Leben ist teurer geworden und die Verkehrswende stockt - diese Themen beschäftigen die Menschen in Deutschland besonders vor der Bundestagswahl. Doku Bundestagswahl 2025: Was bewegt Dich? (Fünf Videos, jeweils rund 15 Minuten).

