Update am Abend: "Monster" Putin und Sorgen wegen Moldau

"Monster" Putin und Bedenken vor Nawalny-Beerdigung

Die Witwe des verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny hat heute in einer Rede im EU-Parlament eindringlich an die westlichen Staaten appelliert, das "blutrünstige Monster" Wladimir Putin für den Tod ihres Mannes zur Rechenschaft zu ziehen. Sanktionen hält sie da für die völlig falsche Methode. "Wenn sie Putin bezwingen wollen, müssen sie erfinderisch sein", schlug Julia Nawalnaja stattdessen vor. Vor allem "diskrete Anwälte" und "Geldgeber" des Putin-Regimes aus westlichen Ländern sollten ausfindig gemacht und belangt werden.

Nawalny wird am Freitag in Moskau beerdigt. Doch friedvolles Gedenken an den russischen Oppositionellen ist durch die Repressionen in Russland nur schwer möglich. "Ich bin nicht sicher, ob es friedlich sein wird oder ob die Polizei diejenigen festnehmen wird, die sich von meinem Mann verabschieden wollen," sagte Nawalnys Witwe in einer Rede vor dem EU-Parlament. So könnte sogar sein letzter Abschied im Zeichen des Kampfes stehen, für den der Kremlkritiker sein Leben geopfert hat - den Kampf gegen das repressive Putin-Regime.