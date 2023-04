Dass der neue Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt (IBUK) nicht zimperlich ist, wird immer klarer. In Verwaltungswissenschaften würde man mit dem Organigramm des Ministeriums schon im ersten Semester durchfallen, soll er gesagt haben - und nimmt nun offenbar eine größere Personalrochade, eine teilweise Neuaufstellung der Führung, und einen Umbau des Hauses in Angriff. "Pistorius feuert Bundeswehr-Bosse", titelt die "Bild" kurz vor Ostern und schreibt kurz darauf: "Militärs planen Rache an Pistorius". Nächste Woche, am 20. April um 9 Uhr, will Pistorius die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Personalversammlung über seine Personalpläne informieren. Nach der Neuordnung der Hierarchien steht dann die nächste Mammutaufgabe an: die Neuordnung des Beschaffungswesens.