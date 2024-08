Update am Morgen: Herbststurm am Horizont

Guten Morgen,

Während Deutschland noch im Sommer schwelgt, zieht am Horizont der politische Herbststurm auf. Unser neues Politbarometer liefert einen Vorgeschmack auf die komplizierte Gemengelage, die Thüringen und Sachsen nach den Landtagswahlen am 1. September droht.

In Thüringen liegt die AfD als stärkste Kraft deutlich vor der CDU . Wäre am Sonntag Landtagswahl, müsste die CDU eine Konstellation mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht eingehen, um regieren zu können und zugleich ihren Unvereinbarkeitsbeschluss in Sachen AfD und Linke einzuhalten. Für viele in der Partei ein absolutes No-Go. Wählen könnte die CDU dann nur noch beim dritten Koalitionspartner: SPD oder Linke. Eine Mehrheit der Befragten in Thüringen könnte mit einer Regierungsbeteiligung des BSW - anders als mit der AfD - leben. CDU-Chef Mario Voigt wird seiner Partei wohl einiges zumuten müssen.

Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer hingegen könnte mit weniger Experimentierfreude durch den Herbst kommen. Wäre Sonntag dort Landtagswahl, würde es knapp für eine Neuauflage der Koalition aus CDU, Grünen und SPD reichen. Die CDU könnte hier um die Frage nach einer Koalition mit Sahra Wagenknechts neuer Partei herumkommen. Zwar büßt Kretschmer Beliebtheit ein, gilt den Sachsen aber immer noch mit weitem Abstand als Wunsch-Ministerpräsident.

Gewinner beider Umfragen sind die Ränder, Verlierer die politische Mitte, vor allem die Ampel-Parteien. BSW und AfD könnten in beiden Ländern zusammen rund 40 Prozent erreichen. Die Grünen brechen ein, kämpfen in Thüringen um den Wiedereinzug in den Landtag, die SPD knapp über der 5-Prozent-Hürde und die FDP wird wohl in beiden Landtagen nicht vertreten sein.

Das steht heute bei Olympia an

In gleich 34 Entscheidungen werden am Freitag bei den Olympischen Spielen Goldmedaillen vergeben. Für Deutschland könnten zwei Olympiasiege dazukommen.

Beim Kajak-Zweier der Männer zählen gleich zwei deutsche Boote zum Favoritenkreis. Den Kampf um Medaillen verfolgen Sie ab 13:30 Uhr im ZDF-Livestream.

zählen gleich zwei deutsche Boote zum Favoritenkreis. Den Kampf um Medaillen verfolgen Sie ab 13:30 Uhr im ZDF-Livestream. In der Rhythmischen Sportgymnastik ruhen ab 14:40 Uhr die Gold-Hoffnungen auf einer 17 Jahre alten Weltmeisterin. Darja Varfolomeev ist die große deutsche Gold-Hoffnung. In der Mehrkampf-Qualifikation musste die gebürtige Russin zwei kleine Patzer verkraften, an der Favoritenrolle der Weltmeisterin ändert das wenig. Hier geht’s zum Livestream.

ruhen ab 14:40 Uhr die Gold-Hoffnungen auf einer 17 Jahre alten Weltmeisterin. Darja Varfolomeev ist die große deutsche Gold-Hoffnung. In der Mehrkampf-Qualifikation musste die gebürtige Russin zwei kleine Patzer verkraften, an der Favoritenrolle der Weltmeisterin ändert das wenig. Hier geht’s zum Livestream. Die deutschen Handballer wollen nach dem Krimi gegen Frankreich jetzt ins olympische Finale einziehen. Gegner am Nachmittag ist Spanien. Die Fußballerinnen spielen - auch gegen Spanien - um Bronze.

wollen nach dem Krimi gegen Frankreich jetzt ins olympische Finale einziehen. Gegner am Nachmittag ist Spanien. Die spielen - auch gegen Spanien - um Bronze. Am Abend blickt die Welt auf diesen Kampf: Begleitet von einer Geschlechter-Debatte steigt die Algerierin Imane Khelif im Tennis-Stadion Roland Garros im Weltergewichts-Finale in den Ring (23 Uhr, ZDF-Livestream). Ihre Gegnerin ist die Chinesin Yang Liu.

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem Liveblog zu den Olympischen Spielen 2024

Lage im Nahost-Konflikt

Motive und Interessen der Gruppierungen in Nahost: Nach der gezielten Tötung mehrerer Terror-Chefs ist die Lage im Nahen Osten zum Zerreißen gespannt. Doch wer steht eigentlich zu wem und wer würde von einer Eskalation des Konflikts profitieren? Ein Erklärstück.

USA, Katar und Ägypten drängen auf Abkommen: Die Chefs der USA, Ägyptens und Katars haben Israel und die Hamas zu einer neuen Verhandlungsrunde am 15. August aufgefordert. Die drei Länder nehmen eine Vermittlerrolle ein.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit auf unserer Themenseite zum Nahost-Konflikt und jederzeit hier im Liveblog

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland meldet ukrainischen Drohnenangriff: Die russischen Behörden melden einen großangelegten ukrainischen Drohnenangriff auf die rund 200 Kilometer von der Grenze entfernte Region Lipezk im Südwesten Russlands.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Inflationsrate für Juli 2024: Das Statistische Bundesamt legt die detaillierten Daten zu den Verbraucherpreisen im Juli vor. Vorläufigen Zahlen zufolge zog die Inflation an.

Start des Perseiden-Höhepunkts: Hochsommer ist Sternschnuppenzeit. Mitte August sind dank des legendären Perseidenschwarms wieder unzählige Sternschnuppen mit bloßem Auge am Himmel zu sehen. Heute geht's los, am besten wird der Meteorregen in diesem Jahr am frühen Montagmorgen und in der Nacht auf Dienstag kommender Woche zu beobachten sein.

Thyssenkrupp-Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat der Stahlsparte berät über die Zukunft des Werkstoff-Geschäfts. Stahlchef Bernhard Osburg soll seinen lange erwarteten Business-Plan für Thyssenkrupp Steel Europe vorlegen. Dieser könnte einen Stellenabbau und eine Senkung der Produktionskapazitäten bei dem kriselnden Stahlkonzern vorsehen.

Tier des Tages

Kamele und Dromedare waren in der Vergangenheit wichtige Nutztiere in Asien und Afrika. In der Gegenwart werden sie auch in Europa immer stärker geschätzt. In Frankreich kommen die Tiere mittlerweile sogar im Alltag zum Einsatz.

08.08.2024 | 2:16 min

Kalenderblatt

Internationale Tag der indigenen Völker. Seit 1994 machen Menschenrechtsverteidiger am Tag der indigenen Völker am 9. August auf die prekäre Situation von ihnen weltweit aufmerksam. Erst kürzlich wurden Aufnahmen veröffentlicht, die Dutzende unkontaktierte Menschen im peruanischen Amazonasgebiet zeigen. Das Überleben der Ureinwohner ist in vielen Ländern durch rücksichtslosen Abbau von Bodenschätzen oder Abholzung der Heute ist der. Seit 1994 machen Menschenrechtsverteidiger am Tag der indigenen Völker am 9. August auf die prekäre Situation von ihnen weltweit aufmerksam. Erst kürzlich wurden Aufnahmen veröffentlicht, die Dutzende unkontaktierte Menschen im peruanischen Amazonasgebiet zeigen. Das Überleben der Ureinwohner ist in vielen Ländern durch rücksichtslosen Abbau von Bodenschätzen oder Abholzung der Regenwälder bedroht.

Ein Lichtblick

Die dänische Ostseeinsel Bornholm will bis 2032 müllfrei werden. Der Plan der Insel: Die erste abfallfreie Gemeinde der Welt werden. Doch die Uhr tickt: Es bleiben noch acht Jahre, um Mülldeponien und Verbrennungsanlagen loszuwerden.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.08.2024 | 2:38 min

So wird das Wetter heute

Am Freitag gibt es in der Nordhälfte viele Wolken mit Schauern, an der Ostsee auch Gewitter. Dabei weht ein lebhafter Wind, an den Küsten mit stürmischen Böen. Im Süden gibt es auch Wolken, aber auch mehr Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 30 Grad.

Zusammengestellt von Ulrike Hauswald