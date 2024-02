Update am Abend: Politischer Aschermittwoch und Protest

Guten Abend,

wie halten Sie es mit dem Valentinstag? Sind Sie Team Romantik und lassen zuhause Rosenblätter regnen oder halten Sie den Tag für kommerziellen Kitsch?

Vom Fest der Liebe war in Biberach in Baden-Württemberg heute jedenfalls wenig zu spüren. Dort sahen sich die Grünen gezwungen, den politischen Aschermittwoch aus Sicherheitsgründen abzusagen. Im Vorfeld der Veranstaltung hatte es massive Proteste und Blockaden unter anderem von Landwirten gegeben. Beim Polizeieinsatz sind mehrere Beamte verletzt worden.

Was ist der politische Aschermittwoch?

Die Veranstaltungen zum Auftakt der Fastenzeit haben ihren Ursprung in Bayern und entwickelten sich im Laufe der Jahrzehnte aus Kundgebungen des Bauernbundes zur Zeit der Weimarer Republik zum festen Programmpunkt im politischen Kalender der Parteien. Der niederbayerische Ort Vilshofen schmückt sich dabei als die Wiege des alljährlichen Spektakels. Der Viehmarkt, der dort bereits in der frühen Neuzeit immer an Aschermittwoch abgehalten wurde, wurde später zunehmend dazu genutzt, bei einer Maß Bier die bayerische Regierung ins Visier zu nehmen.

Heute ist der Hauptschauplatz des Schlagabtauschs in Bayern die Passauer Dreiländerhalle, wo die CSU ihre Kundgebung abhält. Inzwischen wird der politische Aschermittwoch aber auch von anderen Parteien ernst genommen - und das nicht nur im Freistaat. Derbe Sprüche in Bierzeltatmosphäre und Seitenhiebe gegen die politische Konkurrenz - teils auch mit Schlägen unter die Gürtellinie - gehören am Aschermittwoch zum Repertoire der Rednerinnen und Redner. Eine kleine Kostprobe gefällig?

Und nun beginnt die Fastenzeit. 40 Tage bis Ostern können wir uns in Verzicht üben. Und es muss nicht wie im ursprünglichen Sinne der Verzicht auf Fleisch sein, aktuell praktizieren viele von uns das Fasten in allen möglichen Formen: als Handyverzicht, Alkoholabstinenz oder lassen das Auto stehen. Was uns an diesen Tagen wohl allen am liebsten wäre: der allgemeine Verzicht auf Gewalt, Hass und Krieg.

Lage im Nahost-Konflikt

Auf den Spuren von Hamas-Führer Al-Sinwar: Seit Beginn des Gaza-Kriegs fehlte jede Spur von Hamas-Führer Jahia Al-Sinwar. Jetzt hat Israel einen Einblick in die Suche nach ihm gegeben.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Offenbar russisches Kriegsschiff zerstört: Nach eigenen Angaben ist es der Ukraine gelungen, ein russisches Kriegsschiff vor der Halbinsel Krim zu zerstören. Medien berichten von einem Angriff mit Seedrohnen.

Warum die Ukraine-Hilfen scheitern könnten: Der US-Senat hat weitere Ukraine-Hilfen gebilligt. Dass die zeitnah kommen werden, bleibt aber unwahrscheinlich. Denn die Republikaner blockieren - auch im Interesse Donald Trumps. Der US-Senat hat weitere Ukraine-Hilfen gebilligt. Dass die zeitnah kommen werden, bleibt aber unwahrscheinlich. Denn die Republikaner blockieren - auch im Interesse Donald Trumps.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Champions League

Gespannt, wie das Spiel Lazio Rom gegen Bayern München in der Champions League heute Abend ausgeht? Hier können Sie um 23 Uhr die Zusammenfassung sehen:

Sport | sportstudio UEFA Champions League : Achtelfinal-Hinspiele am 14. Februar Mit ausführlichen Berichten von Lazio Rom - FC Bayern, Paris Saint-Germain - Real Sociedad, RB Leipzig - Real Madrid und FC Kopenhagen - Manchester City. Livestream

Grafik des Tages

Wann haben Sie das letzte Mal in D-Mark umgerechnet? Und gedacht: "Das kostet ja heute so viel in Euro wie früher in Mark?" Wir haben nachgerechnet, wann die Gleichung aufgeht:

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Gut zwei Drittel der Menschen in Deutschland (67 Prozent) halten Fasten laut einer Studie für sinnvoll. In der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 76 Prozent. Das geht aus eine Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit hervor.

Genießen Sie Ihren Abend!

Lukasz Galkowski und das gesamte ZDFheute-Team