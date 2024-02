Update am Morgen: Putins Rede an die Nation

Guten Morgen,

was Wladimir Putin , Russlands autokratischer Herrscher, um 10 Uhr deutscher Zeit vor Parlamentariern, Militärs und Kirchenfürsten sagen wird, lässt sich im Prinzip leicht vorhersagen. Es wird ein Cocktail sein aus historisch falschen Behauptungen, Angriffen auf den Westen und patriotischer Beschwörung Russlands. Ein wenig Spannung könnte sein Auftritt dennoch bieten und das liegt an einem Land, das es eigentlich gar nicht gibt: Transnistrien.

Das alles könnte putzig klingen, wenn nicht gestern der sogenannte "Kongress der Deputierten aller Ebenen der transnistrischen Republik" Russland um "Schutz" gebeten hätte. In dem Land, das es nicht gibt, leben angeblich 220.000 russische Bürger, die mit "militärisch-politischen" Drohungen aus Moldau konfrontiert seien. Spätestens jetzt schrillen in Moldau, das der EU beitreten möchte, alle Alarmglocken. Schließlich hat Wladimir Putin den Ukraine-Krieg unter anderem auch mit dem Hilferuf russischer Bürger auf der Krim und in den Regionen Donezk und Luhansk begründet.

Wie also wird Putin auf das Schutzersuchen reagieren? Wäre er tatsächlich gewillt, in Moldau militärisch einzugreifen? Oder richtet sich die transnistrische Resolution eher an die Regierung in Moldau?