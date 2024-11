Update am Morgen: Von Baku bis Rio

Florian Neuhann

ich sende Ihnen diese Zeilen aus Baku, Aserbaidschan, wo die Weltklimakonferenz an diesem Montag in den Endspurt geht. Wobei von "Spurt" eigentlich keine Rede sein kann - bei dem Schneckentempo, das die Staaten gerade an den Tag legen, sowohl bei der Bekämpfung des Klimawandels als auch bei den konkreten Verhandlungen dieser Konferenz über die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen.

Heute wird Robert Habeck in Baku erwartet - der Mann ist ja nicht nur frisch gekürter Kanzlerkandidat der Grünen, sondern aktuell noch: Minister für Wirtschaft und Klimaschutz. Habeck wird einen Spagat versuchen in Baku: sowohl junge Klimaaktivisten bei einem Gespräch von seiner Politik überzeugen als auch die deutsche Industrie. Am Abend tritt er bei einem Empfang des Bundesverbandes der deutschen Industrie in Baku auf. Ich wage mal die Prognose, dass er dort nicht mit Jubel empfangen wird.

Sein Chef, Bundeskanzler Olaf Scholz , ist derweil schon gestern ins brasilianische Rio de Janeiro gereist - zum Gipfeltreffen der G20, das heute beginnt. Es wird das letzte Gipfeltreffen für den noch amtierenden US-Präsidenten Joe Biden sein. Und für Scholz? Er kämpft gerade darum, dass er auch beim G20-Gipfel 2025 in Südafrika mit am Tisch sitzen darf - müsste dafür aber bis zur Bundestagswahl im Februar noch eine große Aufholjagd hinlegen.

In Rio sortiert sich die Welt neu, bevor im Januar Donald Trump die Macht in den USA übernimmt. Kann die G20 nochmal Impulse setzen? Bei der Bekämpfung von Hunger und Armut, wie es auf dem Programm steht? Oder beim Kampf um Frieden, um ein Ende des russischen Kriegs gegen die Ukraine

Auch in Baku warten sie auf einen Impuls aus Rio, wie mein Kollege Andreas Stamm aus unserer Umweltredaktion berichtet. Er ist seit Beginn der Konferenz in Aserbaidschan und sagt: "Die zähen Verhandlungen hier bräuchten dringend Rückenwind vom G20-Gipfel in Rio - sonst droht gar das Scheitern an den Minimalzielen".

Wir werden sehen, was der Tag bringt. Kommen Sie gut in die Woche!

Florian Neuhann, Leiter des ZDF-Teams Wirtschaft und Finanzen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Biden erlaubt Ukraine weiter reichende Waffen: Die USA ändern ihren Ukraine-Kurs. Regierungsvertretern zufolge erlaubt Präsident Biden dem von Russland angegriffenen Land den Einsatz weiter reichender Waffen.

Ukraine meldet massive Luftangriffe Russlands: Vor allem die Energie-Infrastruktur des Landes sei Ziel der Attacken gewesen, teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha mit. Auch das Nachbarland Polen fühlt sich durch den Angriff bedroht und versetzt seine Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Vor allem die Energie-Infrastruktur des Landes sei Ziel der Attacken gewesen, teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha mit. Auch das Nachbarland Polen fühlt sich durch den Angriff bedroht und versetzt seine Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft.

Russische Offensiven gegen die Ukraine: Russland scheitert zunächst bei Kursk, rückt aber bei Chasiv Yar und im Süden vor. Frankreich bildet eine ukrainische Brigade aus. Die Militäranalyse.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

EU-Außenminister beraten in Brüssel: Bei einem Treffen der Außenminister der EU-Staaten soll über einen möglichen Kurswechsel im Umgang mit Israel diskutiert werden. Weitere Themen sind die Beziehungen zwischen der EU und den USA nach dem Wahlsieg von Donald Trump sowie die Lage in der Ukraine. Aus Deutschland wird Außenministerin Annalena Baerbock in Brüssel erwartet.

BGH-Urteil über Schadenersatz nach Datendiebstahl bei Facebook: Dreieinhalb Jahre nach Bekanntwerden eines großen Datendiebstahls bei Facebook im April 2021 wird ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe erwartet. Es geht um Schadenersatz für Betroffene, deren persönliche Daten im Internet verbreitet wurden. Die höchstrichterliche Entscheidung dürfte maßgeblich für zahlreiche Fälle sein.

Gesagt

Geschichten haben es in sich. Sie können das Denken und Fühlen der Menschen verändern - zum Besseren oder zum Schlechteren. „ Margaret Atwood

Margaret Atwood, geboren 1939 in Ottawa, gehört zu den bedeutendsten Autorinnen unserer Zeit. Ihr "Report der Magd" wurde für inzwischen mehrere Generationen zum Kultbuch. Zudem stellt sie immer wieder ihr waches politisches Gespür unter Beweis, ihre Hellhörigkeit für gefährliche Entwicklungen und Strömungen. Sie wurde vielfach ausgezeichnet. Heute wird sie 85.

Kalenderblatt

Mickey Maus im Zeichentrickkurzfilm "Steamboat Willie" aus dem Jahr 1928. Quelle: AP

Am 18. November 1928 wurde der erste vertonte Zeichentrickfilm der Cartoonfigur Micky Maus in den USA veröffentlicht. Anfang des Jahres ist das Urheberrecht für den Clip "Steamboat Willie" abgelaufen. Micky sollte ursprünglich Mortimer heißen, aber auf Bitten der Frau von Walt Disney wurde er in "Mickey" umbenannt.

Weitere Schlagzeilen

So wird das Wetter heute

An diesem Montag ist es sehr wechselhaft. Vor allem in der Mitte regnet es kräftig. In den Mittelgebirgen kann es anfangs oberhalb von etwa 600 Metern schneien. Im Nordwesten sind Gewitter möglich. Der Wind weht kräftig aus westlichen Richtungen, an der See und auf den Bergen mit Sturmböen. Die Höchsttemperatur liegt bei drei bis zehn Grad.

