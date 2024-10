Update am Abend: Ukraine-Hilfe, Atom-Tabu, ein Tanker brennt

Guten Abend,

gut eine halbe Stunde dauert die Audienz beim Papst. Es geht um Unterstützung des Vatikans im Bemühen, Ukrainer aus russischer Gefangenschaft zu holen, um die Rückkehr verschleppter Kinder. Um Unterstützung geht es am Nachmittag dann auch in Berlin beim Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit Kanzler Olaf Scholz.

11.10.2024 | 2:07 min

Nachdem der große Ukraine-Gipfel in Ramstein ausfiel, wirbt Selenskyj seit Donnerstag in europäischen Hauptstädten um weitere Hilfen für die Ukraine und für seinen sogenannten Siegesplan, von dem bisher nicht viel bekannt ist. Scholz sagt unmittelbar vor dem Treffen Hilfen bei der Energieversorgung und ein weiteres umfangreiches Militärpaket zu, vor allem für die Luftverteidigung.

Es geht aber auch darum, diplomatische Bemühungen anzuschieben. Einen Diktatfrieden Russlands werde man nicht akzeptieren, stellt Scholz klar. Er und Selenskyj seien sich aber einig, dass es eine weitere Friedenskonferenz geben werde, an der auch Russland teilnehmen soll. Ziel müsse es sein, zu einem gerechten Frieden zu kommen, sagt auch Selenskyj. Dieser Punkt tauche immer öfter auf, analysiert Hauptstadtkorrespondent Andreas Kynast bei ZDFheute live, die Rhetorik ändere sich. "Da tut sich gerade was hinter den Kulissen."

11.10.2024 | 32:09 min

Friedensnobelpreis: Einsatz gegen Atomwaffen

Ein Friedensnobelpreis in Zeiten zahlreicher Kriege und Konflikte? So mancher forderte im Vorfeld, ihn in diesem Jahr gar nicht erst zu verleihen. Zuletzt der Fall war das 1972 während des Vietnamkrieges. Tatsächlich war die Zahl der Nominierten in diesem Jahr deutlich geringer als sonst. Andererseits ließe sich argumentieren: Jetzt erst recht!

Mit der diesjährigen Entscheidung geht eine Mahnung einher: Das norwegische Nobelkomitee würdigt die japanische Friedensorganisation Nihon Hidankyo "für ihre Bemühungen um eine Welt ohne Atomwaffen" und dafür, "dass Atomwaffen niemals wieder eingesetzt werden dürfen". Die Bewegung entstand infolge der Atombomben-Abwürfe in Hiroshima und Nagasaki. Die Berichte der Organisation seien eine Erinnerung daran, wie inakzeptabel der Einsatz von Atomwaffen sei, erklärt das Komitee - ein Tabu, dass zu kippen drohe in Zeiten, in denen Staaten nach Atomwaffen streben oder mit ihnen drohen. Eine Nobelpreisvergabe mit politischer Botschaft, wie Winnie Heescher berichtet:

11.10.2024 | 1:21 min

Ostsee: Tankschiff vor deutscher Küste in Flammen

Das Feuer bricht am Morgen aus, der schwarze Rauch ist bis an die gut vier Kilometer entfernte Küste zu sehen: In der Ostsee, vor Heiligendamm, brennt das Küstentankschiff "Annika". An Bord sind 640 Tonnen Öl und sieben Besatzungsmitglieder. Die können gerettet werden, von drei Schiffen aus macht sich die Feuerwehr daran, das Feuer zu löschen. Am Nachmittag können Feuerwehrleute den Tanker betreten. Er soll in den Rostocker Hafen geschleppt werden. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

CSU: Parteitag in Augsburg

Heftige Kritik an der Ampel - insbesondere an den Grünen: Im Bierzelt und in seiner Partei erntet CSU-Chef Markus Söder damit seit Wochen Applaus. Erwartet wird, dass er sich auch auf dem Parteitag am Freitag und Samstag in Augsburg deutlich an dem Thema abarbeiten wird. Aber es wird auch Kritik laut am Grünen-Bashing. "Demokraten müssen immer miteinander sprechen können", mahnt CSU-Vize Manfred Weber. Und auch in der CDU-Spitze wird vor einer zunehmende Ausschließeritis gewarnt, wie Hauptstadtstudio-Kollege Matthis Feldhoff berichtet.

Auch CDU-Chef Friedrich Merz machte bereits deutlich, dass er die Grünen nicht für einen Wunschpartner hält. Er machte aber auch klar, dass nach der Bundestagswahl ein Ergebnis vorliegen könnte, das wenig andere Optionen zulässt. Der Kanzlerkandidat wird übrigens auch in Augsburg erwartet. Söder, der in der K-Frage den Kürzeren zog, gab die hundertprozentige Unterstützung für Merz im Vorfeld noch einmal als Losung aus.

11.10.2024 | 2:02 min

Libanon: UN-Blauhelme bei israelischem Angriff verletzt

Der Beschuss des UN-Blauhelm-Hauptquartiers durch israelische Truppen im Libanon löst international scharfe Kritik aus. Das sei nicht hinnehmbar, mahnt unter anderem UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Libanesischen Berichten zufolge schoss ein israelischer Panzer auf einen der Wachtürme der UN-Mission im Dorf Nakura. Nach UN-Angaben wurden zwei indonesische Blauhelm-Soldaten dabei verletzt. Israels Militär beschuldigt die Schiiten-Miliz Hisbollah, Gegenden in der Nähe von Stützpunkten der Blauhelm-Mission für ihre Zwecke zu missbrauchen.

Nations League: Im Hexenkessel von Zenica

Keine 14.000 Menschen fasst das nostalgisch anmutende Stadion in der Stahl- und Kohlestadt Zenica. Es sei aber "ganz gesund, nicht nur die top europäischen Stadien zu bespielen", findet Bundestrainer Julian Nagelsmann und prophezeit eine "hitzige Atmosphäre" in der Nations-League-Partie gegen Bosnien und Herzegowina am Abend. Dessen Nationalspieler Ermedin Demirovic, sonst Stürmer beim VfB Stuttgart, meint: "Deutschland erwartet eine ganz andere Sportart."

11.10.2024 | 2:02 min

Machbar aber kein Selbstläufer für die DFB-Auswahl im rustikalen Hexenkessel von Zenica - zumal Nagelsmann etliche Stars ersetzen musste und mit einigen Debütanten anreist. Die Mannschaft solle zeigen, dass sie Pflichtaufgaben souverän erledigen kann, wenn mal sieben Nationalspieler absagen müssen, sagt er. Wer den Überblick verloren hat über Nagelsmanns Personaltableau - Kollege Frank Hellmann hat ihn und erklärt auch, warum das Spiel für Bosnien-Coach Sergej Barbarez etwas ganz Besonderes ist:

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

59 Millionen Übernachtungen zählt das Statistische Bundesamt für den August in deutschen Beherbergungsbetrieben - so viele wie noch nie in einem Monat. Dazu trägt vor allem der Campingboom bei mit knapp zehn Millionen Übernachtungen. Ebenfalls ein Rekord.

Ratgeber und Service

Huch, schon dunkel? Wer mit Beginn der dunklen Jahreszeit noch etwas funzelig auf dem Rad unterwegs ist, sollte sich schleunigst um gutes Licht und gute Sichtbarkeit kümmern. Was es dabei zu beachten gilt, hat Kollegin Esther Burmann zusammengetragen:

Streaming-Tipps für den Feierabend

Mehr als Mindestlohn ist kaum drin, selbst wer Vollzeit arbeitet, hat es nicht leicht, davon zu leben. Auch an Anerkennung und Wertschätzung mangelt es vielen: Reinigungskräfte. Mindestens 700.000 Menschen sorgen täglich professionell für Sauberkeit in Deutschland. Die ZDF-Reportage Die Putzprofis wirft einen Blick auf eine harte Branche. (30 Minuten)

13.10.2024 | 30:02 min

Nachdem IS-Terroristen in Mossul große Teile des historischen Erbes aus assyrischer Zeit zerstört haben, machen sich Archäologen an die Restaurierung - und finden unter den Trümmern Überreste eines monumentalen Königspalastes. Handelt es sich etwa um die legendären Hängenden Gärten, die eigentlich in Babylon verortet werden? Die ZDFinfo-Doku gibt spannende Einblicke in eines der mächtigsten Reiche der Menschheitsgeschichte und die mitunter gefährliche Arbeit der Archäologen. (42 Minuten)

15.10.2024 | 42:43 min

