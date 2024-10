Nations League: Barbarez soll Bosnien wieder flottmachen

Ein guter Bekannter aus der Bundesliga: Bosniens Nationaltrainer Sergej Barbarez Quelle: afp

Die Frage drängt sich auf. Und Sergej Barbarez beantwortet sie vor dem Spiel in der Nations League gegen Deutschland (20:45 Uhr) seit Tagen in vielen Interviews fast immer ähnlich. Ist er nun einer, der mehr eine bosnische oder eher eine deutsche Denkweise, Gepflogenheit und Mentalität pflegt? "Ich würde sagen von beidem gleich viel." Eine diplomatische Antwort, die gleichwohl der Wahrheit ziemlich nahe kommt.

Barbarez lebt seit 32 Jahren in Deutschland

Der Nationaltrainer von Bosnien und Herzegowina ist zwar in Mostar geboren und aufgewachsen, lebt aber seit 1992 in Deutschland. Als der Krieg in Jugoslawien begann, war er bei seinem Onkel in Hannover und sollte dort bleiben - sein Vater wollte nicht, dass der Sohn in Gefahr gerät.

Julian Nagelsmann hat sich als Bundestrainer einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Dabei hat Fußball-Deutschland wieder Lust auf die Nationalmannschaft. 10.10.2024 | 1:29 min

Er hat sich als Stürmer über einige Umwege bei Hannover 96, Union Berlin, Hansa Rostock, Borussia Dortmund , den Hamburger SV und Bayer Leverkusen einen Namen gemacht, ehe es nach dem Karriereende 2008 deutlich ruhiger um ihn wurde.

Früher bei Pokerturnieren, jetzt an der Seitenlinie

Zeitweise sah man den insbesondere beim HSV verehrten Torjäger und Heißsporn bei Live-Pokerturnieren im Fernsehen, aber seit dem Frühjahr ist Barbarez auf der Fußball-Bühne zurück. Der 53-Jährige soll die Talfahrt einer fußballbegeisterten Nation aufzuhalten. Bosnien und Herzegowina ist im letzten Jahrzehnt rechts und links von seinem Nachbarn Kroatien überholt worden.

Barbarez will das ändern, nachdem der Verband und der Ex-Spieler bis dahin trotz zahlreicher Gespräche nie zueinander fanden. Der Schwere seiner Aufgabe ist sich Barbarez sehr wohl bewusst. Kürzlich äußerte sich der Hoffnungsträger dazu im "Kicker":

In den vergangenen zehn Jahren ging es nur noch bergab. Ein normaler Mensch hätte die Aufgabe nicht angenommen. „ Sergej Barbarez

Sein Heimdebüt nun gegen die DFB-Auswahl zu bestreiten, löse "ganz große Gefühle" aus. Der bei seinen Landsleuten ungemein beliebte Charakterkopf Barbarez trat im April den Job an und kassierte im Juni Niederlagen in den Testspielen gegen England (0:3) und Italien (0:1). In der Nations League sprang gegen die Niederlande (2:5) und Ungarn (0:0) auch erst ein Remis heraus.

Nächste Absage im DFB-Team: Auch Benjamin Henrichs fällt für die Nations-League-Spiele aus. Routiniers wie Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich oder Serge Gnabry sollen es nun richten. 09.10.2024 | 1:34 min

Die Bundesliga ist eine Referenzgröße

Aber ist das verwunderlich? "Bosnien hat in seiner Geschichte erst ein großes Turnier gespielt. Wir müssen einfache Schritte machen. Wir sind da sehr realistisch", sagt der Nationalcoach, der in seinem Staff sieben ehemalige Mitspieler um sich herumgeschart hat. Viele davon wie sein noch für den Karlsruher SC arbeitender Assistent Zlatan Bajramovic kennen den deutschen Fußball aus dem Effeff. Die Bundesliga ist für viele die Referenzgröße.

Nicht zufällig stehen auch viele Profis mit Deutschland-Bezug im Kader. Bekanntester ist der 38-jährige Torjäger Edin Dzeko, der den VfL Wolfsburg 2009 zur Meisterschaft schoss und mittlerweile bei Fenerbahce Istanbul spielt. Dazu holte Barbarez den 34-jährigen Ermin Bicakcic, Spitzname "Eisen-Ermin", vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig zurück.

Vor den anstehenden Länderspielen in der Nations League häufen sich die Absagen beim DFB-Team. ZDF-Reporter Nils Kaben blickt auf die Nachrücker. 07.10.2024 | 1:57 min

Ermedin Demirovic hat höchsten Marktwert in Bosniens Kader

"Beide verkörpern die emotionale Komponente auf unglaubliche Weise", sagt Barbarez, der zudem Nikola Vasilj (FC St. Pauli) im Tor, Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Armin Gigovic (Holstein Kiel), Denis Huseinbasic (1. FC Köln) im Mittelfeld oder Ermedin Demirovic ( VfB Stuttgart ) im Sturm aufstellen könnte. Letzterer ist sein Nationalspieler mit dem mit Abstand höchsten Marktwert. Der in Hamburg geborene 26-Jährige sagt:

Wir wissen, dass wir ganz klar der Underdog sind. „ Ermedin Demirovic

Die Elbmetropole ist seit 2000 auch Lebensmittelpunkt für Barbarez, der hier von "Liebe auf den ersten Blick" spricht. Doch nun ist er häufiger in Sarajewo oder eben in Zenica. In der Berg- und Stahlarbeiterstadt habe er in seiner aktiven Zeit auch schon fast alle Heimspiele bestritten: "Es ist ein kleines, enges Stadion. Das ist Emotion pur."

Barbarez hat in seinem Heimatland einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben, um nicht nur weg von FIFA-Weltranglistenplatz 75 zu kommen. "Wir wollen die Leute glücklich machen. Damit meine ich nicht, große Erfolge zu feiern, sondern bei Turnieren dabei zu sein." Fernziel ist zwar die Qualifikation für die EM 2028, aber gegen einen Prestigeerfolg in der Nations League gegen Deutschland wäre jetzt natürlich auch nichts einzuwenden.