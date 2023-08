Update am Abend : Wird Aiwanger zum Problem für Söder?

in sechs Wochen wird in Bayern gewählt und plötzlich knirscht es ganz gewaltig in der Koalition zwischen CSU und Freien Wählern. Denn deren Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger wird mit einem antisemitischen Flugblatt in Verbindung gebracht, das in den 80er Jahren in seiner Schule aufgetaucht ist. Geschrieben worden sei es von Aiwangers Bruder, sagte dieser nach den Enthüllungen. Hubert Aiwanger selbst habe die Flugblätter nur einsammeln wollen, deshalb seien sie in seiner Schultasche gefunden worden.