Überwiegend positiv beurteilt das die Solarwirtschaft - deren Verbandschef Carsten Körnig mahnt allerdings "Lichtgeschwindigkeit" und "schnell konkrete Gesetzesinitiativen" an. Nicht von ungefähr: 215 Gigawatt installierte Solarleistung peilt die Regierung bis 2030 an - aktuell sind es an die 70. Sieben kamen vergangenes Jahr hinzu, in diesem Jahr könnte das Plus zweistellig werden, hofft Habeck. Es wird also sportlich. Wer morgen Royals guckt oder picknickt, kann das nebenbei ja mal schnell überschlagen.