Update am Abend: Teure Rente, teure Fans und Disco für Trump

die Babyboomer gehen jetzt in Rente , weiß man ja. Und es sind viele, klar - etwa 15 Millionen Menschen. Und alle wollen ihren verdienten Ruhestand genießen, logisch. Kein Problem, heißt es quer durch alle Parteien.

"Denn eines ist sicher: Die Rente", pinselte CDU-Politiker Norbert Blüm in den 80er Jahren an Litfaßsäulen - ein Slogan, der sich tief in das Selbstverständnis der Republik einbrannte.

Und so ist es auch in diesem Wahlkampf: CDU und CSU schließen Rentenkürzungen aus. SPD und Grüne sagen in ihren Wahlprogrammen zu, das Rentenniveau bei 48 Prozent zu stabilisieren. AfD Linke und BSW versprechen sogar noch stärkere Rentensteigerungen.

Das Problem: Als das Umlagesystem eingeführt wurde, zahlten im Schnitt sechs Beschäftigte für einen Rentner. Im Jahr 2035 werden es nur noch zwei sein. Es bedarf keiner großen Rechenkünste, um zu merken: Da kommt was auf uns zu.

Was genau, hat der Wirtschaftsweise Martin Werding ausgerechnet. Sein Ergebnis hat der Rentenexperte in einem exklusiven Papier für die ZDF-Dokumentation " Die Wahrheit über unsere Rente " zusammengefasst:

Die Summe der Beitragssätze von Renten-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung wird bis 2035 mindestens auf rund 45 Prozent steigen. Danach wird es noch teurer. „ Rentenexperte Martin Werding

Teuer könnte es demnächst auch für die Deutsche Fußball Liga (DFL) werden. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt endgültig geklärt: Die Länder dürfen ihre Polizeikosten bei Hochrisikospielen dem Profifußball in Rechnung stellen.

Konkret ging es bei der Entscheidung um Bremen, das seit 2014 von der Deutschen Fußballliga (DFL) die Begleichung dieser Mehrkosten fordert. Nach einem Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV stellte der Stadtstaat eine Rechnung in Höhe von 425.000 Euro für den Polizeieinsatz an die DFL. Die wollte nicht bezahlen, scheiterte aber erst vor dem Bundesverwaltungsgericht, jetzt in Karlsruhe. Inzwischen beläuft sich die Forderung schon auf knapp zwei Millionen Euro.

"Young man there′s no need to feel down", singen die Village People. Also etwa "Kein Grund, niedergeschlagen zu sein". Dabei dürften etliche Fans der 70er-Jahre-Kultband heute schon etwas geschluckt haben.

Die Musiker wollen die Amtseinführung des US-Präsidenten in der kommenden Woche musikalisch begleiten. Nach anfänglicher Kritik an Donald Trump scheinen sie jetzt ganz smooth mit ihm zu sein. Ausgerechnet die inoffizielle LGBTQ+-Hymne "Y.M.C.A." wird am 20. Januar wohl zu hören sein. "Unser Song "Y.M.C.A". ist eine globale Hymne, die hoffentlich dazu beiträgt, das Land nach einem turbulenten und gespaltenen Wahlkampf [...] wieder zusammenzubringen", erklärte Leadsänger Victor Willis bei Facebook.

"There′s no need to be unhappy", kein Grund zum Traurigsein also? Das gilt zumindest für den angehenden Präsidenten. Denn nicht nur die "Village People" wollen mit ihm feiern. Anders als bei der Amtseinführung 2017 haben diesmal etliche Promis ihr Kommen zugesagt.

Gaza-Waffenruhe in greifbarer Nähe ? Gibt es einen Durchbruch beim Waffenruhe-Abkommen zwischen Israel und der Hamas? Laut Unterhändler Katar ist dieser in greifbarer Nähe. Auch die Freilassung von Geiseln wäre möglich.

Verteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen in Kiew : Deutschland stehe weiter an der Seite der Ukraine, betont Pistorius bei seinem Besuch in Kiew. Symbolisch im Gepäck hat der Verteidigungsminister die erste Radhaubitze RCH155.

Europäer wollen Ukraine mit Rüstungshilfe stärken : Wie kann die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland bestehen? Deutschland und vier europäische Nato-Partner wollen dazu enger kooperieren - auch mit ukrainischen Waffenherstellern.

Scholz sagt Beteiligung an Ostsee-Sicherung zu : Nach mehreren Fällen mutmaßlicher Sabotage in der Ostsee wird sich auch Deutschland an einem Nato-Einsatz zum Schutz der Infrastruktur beteiligen. Das hat Kanzler Scholz zugesagt.

"Abschiebetickets" der AfD : Die AfD Karlsruhe hat Flyer in Form von "Abschiebetickets" in Briefkästen geworfen. Nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

China erwägt offenbar TikTok-Verkauf an Musk : China denkt einem Bericht zufolge darüber nach, das US-Geschäft von TikTok an Elon Musk zu verkaufen. Der Video-App droht in den USA das Aus, wenn es in chinesischer Hand bleibt.

Wegen ihrer Ähnlichkeit mit Darth Vader ist eine neu entdeckte Riesenasselart nach dem Star-Wars-Helden benannt worden. Die Tiefsee-Assel Bathynomus vaderi wird demnach um die 30 Zentimeter lang und wiegt mehr als ein Kilogramm. Riesenasseln sind in Vietnam in den vergangenen Jahren zu einer teuren Delikatesse geworden. Manche Menschen behaupten sogar, dass sie besser schmecken als Hummer.

41

Der Wahlzettel ist fast fertig. Der Bundeswahlausschuss hat entschieden, dass 41 Parteien teilnehmen dürfen. Die Freien Sachsen sind dabei, die Pogo-Partei dagegen nicht. Insgesamt haben die Mitglieder des Ausschusses 25 der meist kleineren Vereinigungen durchfallen lassen. Um den Inhalt ging es dabei nicht, sondern rein um formale Gründe. Wer dabei ist und wer nicht , hat ZDFheute-Hauptstadtkorrespondentin Kristina Hofmann aufgeschrieben.

Der rote Faden aller kriminellen Bemühungen von Herrn Trump war Täuschung - wissentlich falsche Behauptungen über Wahlbetrug. „ Bericht von Sonderermittler Jack Smith

Das US-Gesetz verhindert, dass Donald Trump für seine Versuche, 2020 das Wahlergebnis zu kippen, verurteilt wird. Beweise gebe es ausreichend, meint Sonderermittler Jack Smith . Ohne die bevorstehende Rückkehr Trumps ins Präsidentenamt "wäre das Büro des Sonderermittlers zu der Einschätzung gelangt, dass die zulässigen Beweise ausreichen würden, um eine Verurteilung vor Gericht zu erreichen und aufrechtzuerhalten", heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Dokument.

Sie ist der Teenie-Star einer ganzen Generation und eine der größten Disney-Ikonen aller Zeiten: Miley Cyrus. Doch der Schatten von "Hannah Montana" verhindert lange den klaren Blick auf die eigenständige Künstlerin. "The True Story of Miley Cyrus" erzählt vom Kampf der Sängerin um Unabhängigkeit und ihrer Suche nach der eigenen Identität (ZDFinfo, Doku, 43 Minuten).

" aus und baut sie nach (ZDF, besser esser, 43 Minuten). Ob Popcorn, Pommes, Kuchen oder Reis: In der Mikrowelle sind viele beliebte Fertig-Snacks in weniger als fünf Minuten fertig. Dafür tricksen die Hersteller mit günstigen Ersatzzutaten, dubiosen Nutri-Scores und hohen Preisen: Für "besser esser" packt Sebastian Lege " Miese Mikrowellen-Snacks aus und baut sie nach (ZDF, besser esser, 43 Minuten).

