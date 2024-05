Update am Abend: Scholz und Autismus - der Tag im Überblick

Update am Abend

Guten Abend,

am heutigen Donnerstag geht es um Entschuldigungen und Erklärungen. Die einen geben sie, die anderen erwarten sie, und wieder andere sehen keinen Grund dazu. Hier fassen wir kurz und knapp unsere meistgeklickten Beiträge von heute zusammen:

ZDF frontal Recherche: Parteien machen Großteil der Gelder nicht transparent

Wer zahlt eigentlich Geld an deutsche Parteien? Eine internationale Recherche von ZDF frontal und 25 weiteren Medien sowie der NGO Lobbycontrol zeigen: Das kann für 77 Prozent aller Spenden und Mandatsbeiträge gar nicht beantwortet werden. Sie sind nicht öffentlich einsehbar.

In Sachen Transparenz liegt Deutschland in der EU damit ziemlich weit hinten, was die Finanzierung von Parteien angeht. Wie kann das passieren? Es gibt ein Gesetz, das besagt, dass nur die Zuwendungen namentlich von Parteien öffentlich gemacht werden müssen, die über 10.000 Euro liegen. Sie können es sich schon denken: Ein großer Teil der Gelder liegt aber unter dieser Schwelle.

Wie Putin den Westen vor sich hertreiben will

Für meinen Kollegen Sebastian Ehm ist klar: Putin ist jetzt in einer entscheidenden Phase des Krieges angelangt. Wiederwahl? Check. Verteidigungsministerium umgebaut? Check. Dann sorgte der Kreml zuletzt an den Ostgrenzen der Nato mit einer Reihe von Manövern für Verunsicherung.

Militär- und Sicherheitsexpertin Margarete Klein sieht in der Vorgehensweise eine Strategie: "Der Kreml spielt mit der Eskalationsangst, damit die westlichen Staaten deeskalieren." In Europa fallen nun einige Wahlen an, bei denen Russland laut Klein versucht, den Westen zu destabilisieren. Und dann ist da noch der Friedensgipfel in der Schweiz, der Putin ein Dorn im Auge ist.

Strack-Zimmermann: Autismus-Vergleich "tut mir sehr leid"

Erst gestern hatte Marie-Agnes Strack-Zimmermann in einem Interview Olaf Scholz als "krassen Rechthaber" mit "geradezu autistischen Zügen" bezeichnet. Bei der SPD kam das gar nicht gut an. Heute entschuldigt sich die FDP-Politikerin - allerdings nicht bei Scholz.

Sie habe sich zu einem unpassenden Vergleich hinreißen lassen und Menschen mit Autismus verletzt. "Das tut mir sehr leid und dafür bitte ich um Verzeihung. Mit vielen Betroffenen stehe ich bereits in Kontakt." Ihre Kritik an Scholz bleibt bestehen: "Das Handeln von Olaf Scholz und seine mangelnde Bereitschaft zum Diskurs und die herablassenden Äußerungen gegenüber Abgeordneten der eigenen Koalition, wenn diese nicht seiner Meinung waren, haben mich in den letzten knapp drei Jahren extrem frustriert und Spuren hinterlassen."

Lage im Nahost-Konflikt

UN warnen vor Hygieneproblemen im Gazastreifen: Entlang vieler Straßen türmen sich laut UN-Palästinenserhilfswerk Müllberge auf. Auch das UN-Nothilfebüro OCHA warnt: Rund eine Million aus der Stadt Rafah Geflüchtete lebten unter miserablen sanitären Bedingungen.

Xi Jinping kündigt Hilfe für Gaza an: Chinas Staats- und Parteichef hat bei einem Treffen mit Spitzenvertretern arabischer Länder Hilfe für den Gazastreifen zugesagt und sich für eine Friedenskonferenz ausgesprochen.

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Nato-Außenminister tagen in Prag: Konfliktstoff zum Thema Ukraine gibt es genügend. Unser Autor Florian Neuhann fasst die fünf Streitthemen zusammen.

Auch bei ZDFheute live geht es heute um die Ukraine. Ab 19:30 Uhr sind unsere Gesprächspartner Militärexperte Gustav Gressel, Dara Hassanzadeh in Odessa und Florian Neuhann vom Treffen der Nato-Außenminister in Prag.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was darüber hinaus wichtig ist

Wo es Hochwasser geben könnte: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die Nacht zum Freitag bis Sonntag starken Dauerregen in der Südhälfte des Landes. In manchen Regionen sei mit extremem Unwetter zu rechnen.

Warum Neuwagen immer schwerer werden: Kaum ein Auto wiegt heute weniger als eine Tonne. Die Nachfrage nach größeren Wagen ist dabei nur ein Grund. Hier haben wir ein Ranking der schwersten Neuwagen nach Marken visualisiert. Kaum ein Auto wiegt heute weniger als eine Tonne. Die Nachfrage nach größeren Wagen ist dabei nur ein Grund. Hier haben wir ein Ranking der schwersten Neuwagen nach Marken visualisiert.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Gesagt

Wir dürfen das nicht zulassen. Dass Rassismus sogar noch zum Partyhit wird, dass Menschenverachtung zum Trend wird. Und viele sagen immer noch: 'So schlimm ist das doch wirklich nicht. Es ist doch hier weit und breit kein neues Drittes Reich in Sicht.' Man muss schon ziemlich blind sein. Udo Lindenberg über den Vorfall auf Sylt

Rockmusiker Udo Lindenberg warnt nach dem Rassismus-Eklat um das Partyvideo auf Sylt davor, Menschenverachtung zum Trend werden zu lassen.

