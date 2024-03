Update am Abend: Abhöraffäre, Trump und Streiks - der Tag

neue Woche, neuer Streik: Ab Donnerstag will die Lokführergewerkschaft GDL erneut im Personenverkehr streiken . Diesmal soll der Arbeitskampf 35 Stunden dauern, im Güterverkehr beginnt er schon am Mittwochabend. Bei Bahnfahrenden ist also wieder einmal Geduld gefragt.