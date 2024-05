Update am Morgen: Südafrikas bittere Bilanz

Guten Morgen,

heute wird in Südafrika gewählt. Dreißig Jahre nach dem Ende der Apartheid droht dem ANC, der Partei von Nelson Mandela, eine historische Niederlage. Zum ersten Mal sieht es so aus, als ob sie ihre absolute Mehrheit verlieren könnte. Nach den ersten demokratischen Wahlen im Jahr 1994 war die Hoffnung groß. So versprach der Freiheitskämpfer Mandela, der zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt wurde: