Update am Abend: Duell der alten Herren

treffen sich zwei alte, weiße Männer, um über Politik zu streiten. Die Themen absehbar, der jeweilige Standpunkt der beiden eigentlich auch. Also langweilig? Auf keinen Fall.

Beide kennen das von 2020. Da nervt Trump Biden mit seinen Zwischenbemerkungen so sehr, dass der schließlich auskeilt:

Die Waffen: ein Stift, Papier, eine Flasche Wasser. Das Mikro des Kandidaten, der gerade nicht an der Reihe ist, wird stumm geschaltet. Vorbereitete Notizen sind Tabu.

Momentan deuten die Umfragen darauf hin, dass es bei der Wahl am 5. November sehr knapp werden könnte. Aber in den kommenden vier Monaten kann noch viel passieren.

Wie haben Sie den fußballfreien Tag genutzt? Das Fan-Trikot gewaschen, ein kaputtes Fähnchen am Auto repariert oder die Tröte frisch gestimmt? Für die Kicker galt heute und gilt morgen erstmal Durchschnaufen, bevor es am Samstag bei der EM mit der K.o.-Runde weitergeht.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Was darüber hinaus wichtig ist

: Heute ist ein Gesetz in Kraft getreten, das den Weg zum deutschen Pass erleichtert. Bisher liegt Deutschland bei den Einbürgerungen im westeuropäischen Vergleich hinten. Was sich jetzt beim Einbürgerungsrecht ändert , erklären meine Kolleginnen Katja Belousova und Kathrin Wolff.

Erinnern Sie sich an den Virologen Christian Drosten? In der Corona-Pandemie war er beinahe täglich auf den Bildschirmen der Bundesrepublik zu sehen. Heute Abend ist der Wissenschaftler zu Gast bei Maybrit Illner. Gemeinsam mit RLP-Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Schauspieler Jan Josef Liefers und dem Autor Georg Mascolo diskutiert er den "". Um 22:15 Uhr im ZDF oder hier im Livestream

Tanken direkt an der Autobahn ist im Durchschnitt deutlich teurer, als an der nächsten Tankstelle. Der ADAC spricht von bis zu 54 Cent mehr pro Liter und rät zu einem Umweg.

Die katholische Kirche in Deutschland hat im vergangenen Jahr fast 592.000 Mitglieder verloren . Hauptgrund für den Mitgliederschwund sind rund 403.000 Kirchenaustritte, wie die katholische Deutsche Bischofskonferenz heute mitteilte. Neben den Kirchenaustritten sind Sterbefälle Grund für den Mitgliederschwund.

Das Verhältnis zwischen China und den USA ist so schlecht wie seit den späten 1970er-Jahren nicht mehr. Experten gehen davon aus, dass ein Krieg um Taiwan nur noch eine Frage der Zeit ist. Eine Schlüsselrolle in diesem schwelenden Konflikt kommt Australien aufgrund seiner geopolitischen Lage zu. Das Land hat zuletzt Milliarden in die Modernisierung seines Militärs gepumpt. Kriegsgefahr Taiwan - US-Allianz gegen China (ZDFinfo Doku, 42 Minuten).